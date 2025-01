La exvicealcaldesa de Jerusalén, sobre la tregua en Gaza: “Si Trump no hubiese ganado, aquí no tenemos ni acuerdo ni alto el fuego”

En un momento clave como este histórico alto el fuego entre Israel y Hamás, Fleur Hassan-Nahoum, enviada especial del Ministerio de Exteriores de Israel y exvicealcaldesa de Jerusalén se ha mantenido contundente a la hora de firmar que este acuerdo con Hamás ha sido “muy duro” para el Gobierno de Netanyahu. De hecho, lo cataloga de “extorsión” para sacar a los 33 israelíes que tiene capturados Hamás: “esperamos que la mayoría estén vivos, pero no se sabe. Esto es parte de la guerra psicológica, de la tortura que llevamos ya hace casi un año y medio”, asegura.

El objetivo de aniquilar Hamás no se consigue, de momento

Hassan-Nahoum reconoce que el objetivo inicial que Netanyahu tenía de aniquilar Hamás no se ha conseguido, y lo justifica, dice, por la supuesta integración de Hamás en la sociedad de Gaza: “Casi todo el mundo en Gaza es empleado de Hamás o trabaja con Hamás, hasta la ONU está trabajando con Hamás en Gaza. Entonces, ¿qué se puede esperar?”, se pregunta.

Aún así, la política israelí reconoce que la guerra aún no ha terminado: “tenemos que sacar el resto de los rehenes, todavía tenemos a 2 bebés, esto nunca se ha visto”, exclama mientras espera, dice, que Hamás cumpla su parte del acuerdo.

Un acuerdo “muy duro” que hace caer a 3 ministros de Netanyahu

Netanyahu gobierna Israel mediante un acuerdo de coalición. Y ese otro partido, precisamente, no se ha mostrado favorable a alcanzar este acuerdo con Hamás. Hassan-Nahoum lo comprende, pero creyendo que era un acuerdo necesario: “imagínese la de terroristas que estamos soltando por el acuerdo. Son la gente que mataron, que violaron… ha sido un acuerdo muy duro”.

Y todo para alcanzar esta tregua, que la exvicealcaldesa cree que “va a durar si Hamás quiere que dure”. Se justifica criticando que fue Hamás quien rompió la anterior tregua, que fue en octubre. Eso sí, mantiene la esperanza que esta tregua pueda durar más, y que la reconstrucción sea posible con la ayuda “de los países moderados del entorno, como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes, no como Irán”.

La victoria de Trump, una oportunidad

Fleur Hassan-Nahoum lo tiene claro: “si Trump no hubiera ganado, aquí no tenemos ningún acuerdo ni ningún alto el fuego”, asegura. Cree que con la llegada de nuevo del expresidente al poder, “Hamás sabe que no pueden seguir igual las cosas” y que por lo tanto “su victoria ha sido un incentivo para que firmen el acuerdo”, concluye.

