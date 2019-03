Expulsada del Ejército por ser celíaca

"Aguanté unas maniobras de una semana, dos meses de instrucción, pasé todas las pruebas físicas y psicológicas, y me echaron dos días antes de jurar bandera", asegura la asturiana Tamara Díaz Rodríguez, una joven de 21 años a la que dieron de baja del Ejército por ser celíaca. La joven lleva batallando desde hace dos años para que los militares reparen lo que ella considera una "injusta discriminación".

"Desde el primer día que me alisté, yo comuniqué que tenía esta intolerancia y no me pusieron ningún tipo de problemas", se lamenta Tamara. Ahora ha decidido presentar un recurso contencioso, "voy a luchar hasta el final, si no entro en el Ejército lo haré en la Policía. No van a prohibirme ejercer mi vocación por una tontería", ha sentenciado.