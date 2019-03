García Gutiérrez asegura que se arrepiente desde el primer día del crimen. Asegura que es Pilar la que pega los primeros tiros y la que cogió el arma desmintiendo así la declaración inicial en la que afirmó que había robado el arma de la armería de los padres de Baeza. Asegura que inventaron esa versión sobre la marcha para salvar a Pilar.

"Después de pasar lo que ha pasado, lo que me he comido por ella y encima ahora que he rehecho mi vida y estoy tranquilo sale esto", lamenta. "Hay que ser sinvergüenza para presentarse a alcaldesa, es que es alucinante es que no me lo puedo ni creer", señala asombrado.