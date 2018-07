El éxito de los malos estudiantes

Con tan solo 18 años, Manuel Montilla se convirtió en el español más joven en ser contrado por Microsoft y el segundo a nivel internacional. Es un apasionado de la informática que un día, sin ninguna titulación en su currículum, respondió a una oferta de empleo de la multinacional estadounidense. Ahora tiene 22 años y es el responsable de redes sociales de un importante grupo de comunicación. Con 15 años ya ganaba dinero haciendo sus propios proyectos. Nunca ha sido mileurista y no le faltan ofertas laborales.

En el colegio sus notas dejaban mucho que desear. Sus padres lo trasladaron de centro escolar en 2º de ES0, pero los objetivos no se cumplieron. "Tenía las hormonas alborotadas. No me apetecía estudiar y me quedaron cinco o seis asignaturas, con lo que tuve que repetir curso. Al año siguiente, el centro le asigno 'la clase de los conflictivos' con todos aquellos que no estudiaban y daban problemas. Eso terminó de desmotivarle y ya en el instituto abandonó los estudios.

Por su parte, Gonzalo Ibañez no entendía por qué tenía estudiar. No lograba comprender para qué servían todos aquellos conocimientos que tenía que recitar de memoria. Hoy es el director general de su propia compañía y uno de los directivos de marketing más solicitados en estos momentos. Gonzalo repitió 8º de EGB y COU y además no superó la Selectividad.