Estrellas españolas en Nueva Zelanda

Ellos no se conocían pero el destino los ha unido allí a 20.000 kilómetros de sus casas. Lo que no se imaginaban nunca es que iban a hacerse famosos gracias al cante y a la guitarra. Tanto, que se han convertido en las estrellas del programa de éxito de la televisión de Nueva Zelanda en el Canal One, el Good Morning Show. "La situación que se vive en España nos obligó a tomar la decisión y creo que hemos acertado", aseguran.

Participan en uno de los programas más visto de la televisión de aquel país y, entre sus planes más próximos están los de actuar junto a un grupo flamenco en la embajada coreana de Nueva zelanda. "Lo que aquí más sorprende es que Europa haya permitido llegar a la situación que tenemos. Aquí alucinan pues tienen sólo un 6 por ciento de paro"