"Estoy deseando que se celebre el juicio y que pague por lo que ha hecho"

Ahora vive a 600 kilómetros de Algete, está casado y tiene una hija que también se llama Eva. Sebas todavía se lamenta de no haber acompañado a Eva aquella noche a casa. "Me fuí de marcha con unos amigos por Madrid y siempre he pensado que tenía que haberla acompañado esa noche". "Por lo menos ya se sabe quién ha sido. Nunca dudé de la pandilla ni de mis amigos, pero en el pueblo acabas pensando cualquier cosa de todo el mundo. No sabes si es un familiar, un vecino... a Manolo le pasaba lo mismo que a mí", afirma Sebas en Espejo Público.

Sobre el futuro, Sebas, muy afectado, ha reconocido que está "deseando que se celebre el juicio y que pague por lo que ha hecho". "Mi mujer es la que se está comiendo todo y la que más me apoya cuando estoy mal, cuando asesinaron a Eva. Son fechas muy malas".