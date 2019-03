Noelia nos ha visitado con uno de sus caballos "Rayito". "De momento solo me permiten ir al paso, no puedo ni galopar, ni torear vacas ni nada de eso", afirma la rejoneadora. Noelia está deseando regresar a los ruedos "todavía me falta fuerza, tengo numerosas contracturas, pero ya estoy dando guerra".

Ha logrado ver la cogida mucho tiempo después por internet "lo que más me impresionó fue el latigazo que me da el cuello al caer. No me acuerdo de nada de ese día", asegura.

La joven rejoneadora de 21 años no tiene palabras de agradecimiento para todos aquellos que la protegieron el día de la cogida. "Tengo una cuadrilla muy especial, además hubo un forçado portugués que protegió con su cuerpo mi cabeza, le estaré eternamente agradecida".