Esther Peña, portavoz del PSOE, sobre la crisis migratoria: "La posición del PP es de una irresponsabilidad supina"

La presentadora de Espejo Público, Lorena García, ha abordado la actualidad del momento con la portavoz del PSOE, Esther Peña. La renuncia de Joe Biden, la crisis migratoria, y el caso Begoña Gómez, sobre la mesa.

Sobre la crisis migratoria: "La postura del PP es de una irresponsabilidad supina"

Este mismo lunes es un día clave en materia de migración. El Gobierno convocaba para este 22 de julio una nueva Conferencia Sectorial de la Inmigración con el fin de tratar, junto a las comunidades autónomas, la reforma del reglamento de extranjería que prepara el Ejecutivo con el fin de eliminar burocracia y simplificar trámites. La ministra Elma Saiz lo anunciaba asegurado que esta modificación del reglamento servirá para "facilitar la vida de las personas" y que "hay puertas que se encuentran cerradas" que se abritán a través de tres "llaves", que tienen que ver con el empleo, con la formación y con las redes familiares.

El Partido Popular ya ha mostrado su negativa a apoyar la reforma de la ley de Extranjería si no se aceptan sus condiciones, lo que marca la incertidumbre de la votación del Congreso de este martes. Esther Peña muestra su postura y reconoce que "la posición de un Partido Popular, que se debería denominar un partido de Estado, es sorprendente. Que el PP renuncie a dar una respuesta solidaria y responsable, no al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez, a los más de 6.000 niños y niñas que después de un largo sufrimiento han llegado a nuestro país, pero también a las comunidades autónomas de acogida, a las comunidades autónomas de frontera a las que el PP, aun cogobernando con es el caso de Canarias, pretende dejar tiradas y abandonadas, es de una irresponsabilidad supina".

Peña profundiza y considera que "no es posible que en Europa nos hayamos empeñado en el que el resto de países sean solidarios con un país frontera como somos nosotros, que lo hayamos conseguido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, y que ahora en política interna, en política de Estado, el PP desaparezca. Feijóo se está equivocando".

Reconoce "el liderazgo del señor Biden"

Sobre la noticia del momento, la renuncia de Biden, Esther Peña ha querido reconocer el "liderazgo del señor Biden y de su trabajo para el pueblo estadounidense y para la estabilidad internacional, que es lo que ha sucedido en esos años de gobierno", a la vez que "el gesto generoso y solidario", ya que considera que "cuando hay un peligro inminente al otro lado, que es el populismo, es la ultraderecha, es Trump, los demócratas, para cuidar la democracia y para fomentar un futuro razonable para la ciudadanía, tenemos que tomar medidas", ha señalado.

Considera que es algo que "hicimos en España hace un año, se ha hecho en Francia, en el Reino Unido, se ha hecho en Europa y, ahora, evidentemente el señor Biden da un paso al lado también para que la mayor fortaleza de los demócratas sea capaz de acabar con esa ola populista que personifica Trump en Estados Unidos".

¿Sería una mala noticia para los socialistas el regreso de Trump a la Casa Blanca? Peña explica que "no para los socialitas, sino para la democracia en general, y para el bienestar de la ciudadanía. Creo que en política estamos para no dar nunca un paso atrás. Es verdad que el señor Trump ha demostrado durante sus años de Gobierno imprevisibilidad, recortes, machismo, cuestiones que creo que no están en el ideario de todas esas personas individuales, tampoco aquí en España", por lo que la portavoz socialista considera que "hay que hacer frente común a favor de las democracias para cuidarlas, a favor de los derechos de la ciudadanía y alejados de todo aquello que quiere perjudicar nuestra manera de ver la vida".

Caso Begoña Gómez

Sobre el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, quien se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga, el PSOE considera que "no hay caso". Incluso Bolaños dice que es una persecución "inhumana y cruel contra el presidente del Gobierno y su familia", Esther Peña resalta que, en primer lugar, "ni la señora Gómez, ni el PSOE, ni la ciudadanía en general si rascamos un poco, no sabemos de lo que se le está acusando".

Puntualiza que existen "dos informe de la Guardia Civil que dicen que no hay nada, la Fiscalía dice que no hay nada, los testigos que han aparecido ya dicen que no hay nada, los propios documentos de la Universidad Complutense dicen que no hay nada, la Audiencia Provincial de Madrid dice que el caso es inverosímil, por tanto, la cuestión es que en una Democracia como es la española son los que acusan los que tienen que demostrar, no el inocente al que no saben de qué le acusan el que tiene que explicar".

La portavoz del PSOE señala "que la señora Gómez está viviendo una situación de clara indefensión porque estar en el ojo público con una situación tan desagradable, es una situación que no se la deseo a nadie, porque este precedente indica que cualquier persona con una mentira o un bulo en un pseudomedio de comunicación puede ser llevada delante un juez, esto nuestra jurisprudencia no lo permite y no es la forma de actuar normalmente del Poder Judicial de nuestro país".