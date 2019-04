Mario Conde: "Este país no es mi sitio. Cuando todo termine, me iré"

mario Conde ha escrito una carta exculpatoria en una red social en la que, entre otras cosas, asegura que "he aprendido muchas cosas en mi vida pero una es rotunda: si quieres saber quiénes son tus amigos, arruíinate. Si deseas saber quien te ama, ingresa en prisión. Podéis estar absolutamente seguros, sin el menor resquicio de duda, de que ninguno de los euros que han sido traídos para ser invertidos en empresas españolas proceden ni directa, ni indirectamente de Banesto. Absolutamente nada. Insisto: lo demostraré".

"Si me vuelven a ingresar en prisión por lo que sea, ingresaré. Pero cuando termine me iré. Ójala mis hijos, nietos y aquellos a quienes quiero me acompañen, pero no puedo forzarles. Hoy, en este lugar llamado todavía España al menos para mí, no amanece. Todo es cerrazón y noche ", afirma en la carta.