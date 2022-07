Este es el calendario del 'rey del simpa' en Zaragoza que esta semana lleva 5 detenciones consecutivas

El 'rey del simpa' es un delincuente reincidente que se dedica a comer en restaurantes para luego irse sin pagar, lo ha hecho 60 veces en los últimos 6 años. Este mes ha sido detenido en varias ocasiones, concretamente ahora mismo está en los calabozos de la Policía Nacional de Zaragoza y lo que más sorprende es que desde el pasado miércoles lleva 5 días consecutivos detenido.

El 'modus operandi' es muy sencillo y es el de siempre: el 'rey del simpa' entra en un bar o un restaurante, pide de comer o cenar y no paga. El dueño del establecimiento llama a la policía, la policía llega al lugar pasa a disposición judicial, queda en libertad y busca otro restaurante cercano al juzgado para volver a cometer otra estafa parecida. En muchas ocasiones se pide platos que superan los 100 euros como almejas y entrecot.

Espejo Público ha diseñado el calendario del 'rey del simpa': el día 20 se fue sin pagar de un restaurante de la calle Condes de Aragón en Zaragoza. Después de pasar a disposición judicial y salir en libertad con cargos se fue a una hamburguesería, pasó la noche en los calabozos. El día 22 se fue a comer a un restaurante y otra vez acaba detenido.

Espejo Público ha hablado con Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza que hasta ha bromeado con la situación: "Estamos pensando en cambiar el menú, poner fruta porque la verdad es que se mete unas comilonas cada vez que va a los restaurantes, para que tenga una dieta equilibrada".

En la última semana lleva 5 detenciones seguidas. Rubén explica que "él siempre actúa de forma chulesca y nosotros lo conocemos. No se puede detener porque es un delito leve, pero sí se puede detener cuando cumple dos premisas que es que no tiene un domicilio conocido y que no da confianza a los agentes".

Hasta el momento solo ha actuado en Zaragoza y en dos ocasiones en Madrid.