Un grupo de 4 jóvenes se sientan en un bar en Gandía, Valencia, a primera hora de la mañana y cuando les llevan la factura de 60 euros y se van sin pagar. El camarero y dueño del establecimiento les reclama el pago, llama a la Policía, intenta detenerlos y recibe una paliza.

Nos cuenta que estacionó su coche para que los 4 jóvenes no pudiera huir y entre los 4 le agredieron y le dieron una paliza. Finalmente consiguieron huir, pero actualmente los 4 están identificados. "Sientes rabia e impotencia porque vivo de esto y la gente tiene que respetarlo. Solo les pedí que me pagaran, no iba buscando pelea ni nada de eso", señala.

"Considero que el deber de toda persona es hacer que la respeten", apunta. A causa de las lesiones comenta que tuvo que acudir al hospital y actualmente se siente adolorido por los golpes. También, manifiesta que la Policía llegó justo en el momento en que los jóvenes huyeron. "Hice la denuncia y estoy a la espera de que la Policía me llame y me informe", afirma.

"La agresión fue muy intensa, violenta y muy rápida", señala. Por último, comenta: "Yo creo que la explicación es que venían de marcha y esa fue la consecuencia. No los había visto nunca, pero eran jóvenes de entre 22 y 26 años. Iban bien vestidos y eso todavía da más rabia, si tienen para buenos móviles como no van a tener para pagar esto", finaliza.