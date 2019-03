Esperanza para Antonio Meño

La madre de Antonio Meño, Juana Ortega, lleva todo este tiempo intentado que se reconozca que su hijo fue víctima de una negligencia médica. Desde hace 1 año lleva acampando en la calle frente al Ministerio de Justicia con su hijo enfermo pidiendo una revisión del caso.



Parece que las buenas noticias comienzan a llegar. El tribunal Supremo ha determinado la repetición del juicio.Después de que tres tribunales denegaran dicha petición, la decisión del Supremo puede poner fin a la lucha de esta mujer porque se reconozca la verdad.



A pesar de las buenas noticias, Juana ha decidido seguir acampada en la calle "ya no me fío y esto de momento es sólo un papel" ha asegurado. "Si regreso a mi casa y todo esto cae en saco roto, no creo que tuviera fuerzas para volver a luchar de nuevo".



En principio, el Tribunal Supremo ha dado el primer paso ordenando la revisión de la sentencia del Juzgado de primera Instancia, de la sentencia de la Audiencia Provincial y de la propia sencencia de la sala 1 del Tribunal Supremo. El caso Antonio Meño vuelve 20 años después.