Eros Fernández, el policía fuera de servicio que interceptó a un carterista en Salou: “Yo estaba en bañador”

Un día de playa puede convertirse en algo sorprendente. Que se lo digan a Eros Fernández, agente de la Policía Nacional. Él estaba tranquilamente pasando un día en la playa con su familia cuando se da cuenta de que algo estaba sucediendo.

El programa Espejo Público ha entrevistado en directo a este policía, que explica cuál fue uno de los detonantes: “Me encontraba fuera de servicio pasando unos días vacacionales junto a mi familia y en un momento dado me puse alerta porque previamente habíamos escuchado a unas chicas que les habían sustraído diferentes efectos. Eran menores de edad, entonces se habían quedado sin ninguno de los efectos, eran de un pueblo cercano a Salou y no tenían ni cómo volver ni cómo comunicarse con sus familias; no tenían dinero para poder regresar de otra manera”.

Ya con esa alerta el agente siguió observando aquella playa y a su vista llegó “un varón que generó sospechas cuando yo lo vi que portaba diferentes mochilas y que llevaba un paso muy vivo por la playa y además realizaba continuas miradas a sus alrededores”. Eros Fernández continúa con el relato: “Comenzó a sacar todos los efectos que portaba en esas mochilas, sobre todo los objetos de valor: móviles, carteras, auriculares inalámbricos, relojes…Se los guardó dentro de su ropa interior e intentó salir a un paso muy vivo de la playa. En ese momento, ya me di cuenta de que estaba hurtando y decidí seguirle hasta que me pude encontrar con un compañero de Policía Local porque yo en ese momento estaba solo”.

“Yo estaba en bañador, no tenía en ese momento nada con qué comunicarme. De igual manera tampoco sé a quién me estoy encontrando, yo no puedo dirigirme a él e identificarme como policía porque si se trata de una persona peligrosa yo no sé qué está dispuesto a hacer”, aclara Eros. A continuación se encontró con un compañero de Policía Local: “Me identifiqué, le comenté lo sucedido y a partir de ese momento con su apoyo ya realizamos la intervención”. El suceso acabó con final feliz. Todos los objetos sustraídos fueron entregados a sus respectivos dueños.