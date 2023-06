El entorno de Isabel Preysler desmiente que tenga problemas económicos

A falta de algo más de un mes para que se celebre la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, Isabel Preysler vuelve a protagonizar los titulares de las revistas y las tertulias de televisión.

Algunos medios aseguran que la socialité no atraviesa un momento boyante en sus finanzas, apuntan a que sus ingresos se habrían mermados porque ya no protagoniza tantas campañas publicitarias como antes y a esto se le sumaría que la socialité no se habría adaptado a trabajar con las nuevas tecnologías, como las redes sociales por ejemplo.

Por todo ello la ex de Vargas Llosa se habría visto obligada a hacer cuentas y reducir algunos gastos, en este sentido habría optado por el "despido fulminante " de varios empleados del hogar. Una información esta que Espejo Público ha contrastado para confirmar o desmentir lo publicado.

"Sí se ha rescindido el contrato de uno de los empleados"

El programa ha contactado con el entorno más cercano a Preysler y han sido tajantes en desmentir estas informaciones. La periodista Mabel Redondo ha intervenido desde la redacción para aclarar la verdadera situación, según la versión de las personas cercanas a la madre de Tamara Falcó: "Hemos hablado con el entorno más estrecho de Isabel Preysler y nos desmienten tajantemente que tenga problemas económicos, todo lo contrarío, nos aseguran. Lo cierto es que sí han rescindido el contrato de un empleado que estaba dedicado única y exclusivamente al cuidado de Mario Vargas Llosa. Recordemos que Isabel y Mario pusieron punto final a su relación en diciembre de 2022, han transcurrido más de seis meses y es normal que no le hayan renovado el contrato".

En su momento trascendió que Mario contaba con un mayordomo personal que se encargaba de vestirle cuando tenía que salir y lo hacía con un ritual propio de Carlos III de Inglaterra. Algo que sorprendió solo a medias, teniendo en cuenta la cantidad de personal contratado que tiene la familia Preysler. Transcendió también la agenda diaria del Premio Nobel, se levantaba antes de las cinco de la mañana, escribía hasta las siete. Inmediatamente después salía a pasear por los alrededores de la urbanización de Puerta de Hierro, a su regreso desayunaba un café con leche, zumo de naranja y papaya. Leer los periódicos y recibir visitas antes de comer era su rutina. Ver series de 19 a 21 horas junto a su amor , cenar y acostarse con un beso de buenas noches que le daba Isabel, completaban el día del escritor.

La casa cuenta con 5.000 metros cuadrados de parcela y 2.000 metros cuadrados

Redondo ha recordado que Isabel Preysler vive desde hace años en su mansión de Puerta de Hierro que consta de 5.000 metros cuadrados de parcela y .2000 metros cuadrados construidos, para atender este casoplón tienen seis personas a su servicio: 2 chicas del hogar, una cocinera, un jardinero, un chófer y un asistente.