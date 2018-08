Enfrentamiento entre los vecinos del pueblo que quiere acoger a Franco: "No queremos que lo traigan, se liaría mucho alboroto"

SALAMANCA | OPINIONES DIVIDIDAS

Mientras que el alcalde de Águeda (Salamanca), Germán Florindo, se muestra entusiasmado con la idea de acoger los restos de Franco tras su exhumación algunos vecinos del pueblo son reacios a la iniciativa. Muchos alegan que este pueblo construido por el Caudillo es muy tranquilo y el traslado de los restos "crearía mucho alboroto". "Que lo dejen donde está en vez de estar moviéndole por todos lados", comenta una vecina. Otros esgrimen argumentos más personales como es el caso de un vecino que señala que su abuelo estuvo en un campo de concentración de Franco: "No me haría gracia que me lo trajeran a la puerta de casa". El primer edil de este pueblo de Salamanca ve el traslado de Franco como un negocio y bromea diciendo que para que nadie se enfade pondrían al Caudillo junto a un mausoleo de La Pasionaria.