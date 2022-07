Un enfermo en fase terminal pide reunirse con su hijo como última voluntad: "Necesito ayuda"

Ablaye es senegalés y vive en España desde hace años. Está solo en el país y se encuentra viviendo el final de su vida. Su última voluntad es morir acompañado de un ser querido. Su hijo está en Senegal y solicita que faciliten su llegada a España. "Lo necesito a mi lado. Lo que me queda de vida necesito a alguien de mi familia para ayudarme. Él me puede ayudar de verdad y eso me gustaría", señala.

El doctor Bravo es el cardiólogo que atiende a Ablaye. Explica que padece hipertensión arterial pulmonar, se trata de una enfermedad poco frecuente. Este hombre se encuentra ya en la fase final de la enfermedad, un momento en el que el enfermo empieza a necesitar muchos cuidados tanto en el hospital como en casa y ahora no tiene los suficientes

"Lo que me queda de vida necesito a alguien de mi familia para hidratarme"

Piden que se agilice a documentación para que su hijo pueda viajar lo antes posible. Desde trabajo social del hospital trabajan para agilizar los trámites. Ahora mismo se encuentra esperando que las autoridades competentes se pronuncien. Desde el Consulado de Senegal intentan que esto se tramite lo antes posible aunque cree que pueden tardar incluso años.

El periodista Juan Cano ha seguido muy de cerca esta historia. Señala que ahora mismo, una vez que la petición ha sido tramitada ha llegado a la Subdelegación del Gobierno en Málaga y ya ha salido hacia Madrid para que el ministerio de Asuntos Exteriores pueda avanzar hacia este expediente.

Es inviable que Ablaye pueda viajar a Senegal porque podría ir con medicina para 2 meses pero una vez que se agotaran no podría hacerse con más.