El enfado de una pasajera después de un vuelo con niños: "Si no los sabéis controlar no tengáis hijos"

Laura Méndez es una pasajera indignada que se queja de haber tenido que aguantar el mal comportamiento de unos niños durante un vuelo. "Si no sabéis controlar a vuestros hijos no los llevéis de viaje o no tengáis hijos", espeta Laura en su mensaje como aviso a los padres. Narra en su relato que en el vuelo tuvo que estar soportando durante dos horas a dos niños que la molestaban.

Preguntada por Espejo Público la joven cuenta que esta mala experiencia no solo le ha pasado en un vuelo, sino en muchos otros viajes. "No podía más, fueron dos horas horribles de gritos insoportables", señala. En un momento dado del viaje Laura se giró para decirle a la madre de los pequeños que la estaban molestando pero mantiene que esta "pasaba de todo mientras el niño le tocaba el pelo y la empujaba. "Eran pequeños de 5 o 6 años", relata.

El expolítico y colaborador de Espejo Público Toni Canto lamenta que cada vez hay más gente que quiere una sociedad sin niños y hoteles y medios de transporte donde no puedan viajar los pequeños. Hay que separar el comportamiento de los niños en el parque, puntualiza. "Si eres padre te puedes llevar cuentos, ponerles una película y tener tus estrategias para mantenerlos entretenidos y no pasar de los niños", considera.

"Hay padres que por estar tranquilos dejan a sus hijos hacer lo que quieran"

Lamenta Laura que hay muchos niños que se portan bien pero "hay padres irresponsables que por estar tranquilos dejan a sus hijos que hagan lo que quieren". La presentadora de Espejo Público Susanna Griso relata que se pasó 5 años de su vida en un puente aéreo con dos bebés y ni si quiera los azafatos no o el personal de vuelo la podían ayudar porque se lo impide la compañía por si acaso el niño se cae. "Estás cargando dos niños y ves que la gente te mira mal. Parece que tienes que decir: "Perdón por tener hijos"", relata.

Laura reconoce que grabó ese vídeo en un momento de calentón pero le gustaría que se tuviera consideración con en el resto de la gente. "Si el niño tienen un dolor o le pasa algo lo entiende, o si ves a una madre cargada la ayudas, pero otra cosa es que te estén pegando en la cabeza".