Conflicto ciudadano: "En Cataluña a la Guardia Civil no les atienden en las farmacias ni les sirven café en algunos bares"

ENFRENTAMIENTO NACIONALISTA

Un año después de la declaración de independencia, y la consulta que cambió el rumbo político de Cataluña, 'Espejo Público' vuelve a escenarios que en su momento fueron protagonistas. Uno de ellos, Sant Andreu de la Barca, el pueblo que saltó a los titulares por las denuncias de algunos padres sobre el acoso a alumnos, hijos de guardias civiles, en el instituto de la localidad. Los vecinos de este pueblo aseguran que desde el 1-O nada volvió a ser lo mismo. "Hubo un tornado, hay guardias civiles que se han ido por los enfrentamientos que hubo. "En Cataluña a la Guardia Civil no se la quiere. En muchas farmacias no les venden medicamentos y hay bares en los que no les sirven café".