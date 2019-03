Un empresario denuncia que Pablo Iglesias cobraba en B los trabajos de su productora

"El Economista" publica unos documentos que desvelan las irergularidades cometidas por Pablo Iglesias en el cobro de su productora. Al parecer, Iglesias exigía que le pagaran en negro. Enrique Riobó, fundador y propietario del Canal 33, tenía un acuerdo comercial para que el líder de Podemos emitiera su tertulia "La Tuerka" en su televisión. Un programa que presentaba y coordinaba. Riobó asegura que, entre finales de 2012 y principios de 2013, estuvo abonando 2.000 euros al mes a producciones CMI, la asociación cultural y sin ánimo de lucro que había creado Iglesias. De esa cantidad, 500 euros se pagaban con factura pero los 1500 restantes eran en B. "Pablo Iglesias me pidió cobrar en dinero negro y de este modo se le abonó. Ellos me exigieron que fuera así y me firmaron recibos en los dos primeros meses. Luego, con la confianza que había entre nosotros, ya ni siquiera le pedía los recibís", asegura Riobó.

El programa era semanal, Iglesias recibía el dinero en efectivo en el mismo plató donde se grababa "La Tuerka". Según Riobó, "él me dijo que no tenía una empresa sino una asociación cultural sin ánimo de lucro y que cuántas menos facturas se hicieran mucho mejor, pero yo insistí en que al menos una parte había que declararla." No sólo fueron esos pagos no declarados los que recibió el líder de Podemos, también actuó como intermediario con el Gobierno iraní para que Hispan TV, la cadena pública en español del régimen de los ayatolás emitiera alguno de sus programas en el Canal 33. Por este contrato Pablo Iglesias se embolsaría 5.000 euros al mes por comisiones, pero este acuerdo se rompió a finales de enero de 2013 cuando la Comunidad de Madrid prohibió la emisión de programas iraníes en la TDT. Así, el pago de comisiones apenas le duró tres meses. Hacienda tendrá que investigar ahora estas supuestas irregularidades.