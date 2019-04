El emotivo mensaje de Susanna Griso a los padres de Julen: "Siempre me he planteado que si perdiera un hijo no querría vivir"

La madre de Julen casi no ha podido articular palabra durante la entrevista, visiblemente consternada en todo momento. Susanna Griso ha querido dedicarle unas palabras de cariño y recomendarle que tome la medicación derivada del tratamiento psicológico porque "es muy difícil salir solo de una depresión".

"Yo soy muy defensora de la química, cuando uno pasa por dos golpes tan fuertes como los que has pasado tú a veces la química ayuda porque cuesta mucho salir de las depresiones. Es muy difícil salir de una depresión y la química a veces te da ese plus que te permite sobrellevarlo, no te puedes hundir", le animaba la presentadora

La periodista apelaba a la juventud de José y Vicky y les animaba a mirar al futuro con optimismo: "Sois muy jóvenes, la vida os ha maltratado muchísimo y me parte el corazón veros. Siempre me he planteado que no querría vivir si perdiese un hijo, pero a pesar de eso tenéis mucha vida por delante y la vida igual os da una sorpresa buena, queda mucho tiempo", les animaba.