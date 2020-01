Emotivo encuentro entre Teresa Romero, la superviviente española al virus del ébola y Manuel Torres, el enfermero que la cuidó

En Espejo Público hemos vivido el encuentro entre Manuel Torres, el enfermero que cuidó a Teresa Romero, superviviente del virus del ébola hace cinco años. Manuel ha contado que fue una situación muy complicada y que fue muy duro porque en aquel tiempo desconocían la enfermedad.

Explica que el ébola no tiene nada que ver con el Coronavirus: "El coronavirus lo tenemos todos los meses, en todos los países, es un virus más. La única diferencia es que se transmite a través de los animales". Insiste en que es importante vacunarse contra la gripe sobre todo las personas con enfermedades crónicas, gente mayor o embarazadas.

Teresa Romero fue la primera española infectada por el virus del ébola, y ahora que el coronavirus ha entrado en Europa son muchos los que recuerdan la última epidemia a gran escala a la que tuvo que enfrentarse la sanidad española.

Comentan que no se veían desde hace cinco años, ya que cuando Teresa se incorporó a su trabajo Manuel se había marchado a Valencia. También, han recordado como Teresa se infectó, sucedió cuando trataba a dos enfermos del ébola. Con el segundo de ellos fue con el que se contagió y entre risas han rememorado momentos que vivieron juntos cuando Teresa intentaba curarse del virus. Teresa explica que no sufrió dolor pero que pasó "una sed terrible" y que usó mucho la fuerza mental para no tirar la toalla y seguir hacia delante.

