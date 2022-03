El emotivo encuentro entre una costurera rusa y un sacerdote ucraniano: "El dolor de las madres cambiará el país"

Vitali, cura de la iglesia ucraniana en Sevilla, Iglesia San Demetrio, habla con Anastasia, ciudadana rusa que se quedó en España para cantar porque le gustaba el flamenco y ahora cose vestidos de flamenca para ganarse la vida. Cuenta Vitaly que cada día está más preocupado por los suyos ante la ofensiva rusa que sigue en la guerra de Ucrania. Anastasia no puede ni imaginar que los suyos estuvieran en peligro bajo las bombas. "Yo creo que el dolor de las madres comenzará a cambiar el país", reconoce Vitali.

Esta mujer de origen ruso cree que nadie en el mundo puede parar a Rusia porque "Putin vive en su burbuja, no escucha a nadie ni hace caso a nadie. Como él tiene su bunker y puede escapar bajo tierra. El mundo entero tiene que levantarse y decir que no te tenemos miedo", señala.

Cada vez más gente en Rusia tiene miedo tal y como cuenta Anastasia. "Casi no hay familia rusa que no tenga a alguien en Ucrania, por eso esa guerra es tan incomprensible". Anastasia se siente fatal por la guerra, por su gente e incluso por ser rusa. "Siento que mi país esté haciendo unas cosas tan terribles".

"El mundo entero tiene que levantarse y decir que no tenemos miedo de Putin"

Comparte con los suyos los vídeos de lo que está pasando en Ucrania en una red social rusa de la que aún no la han echado. Cuando vio que sus amigos apoyaban a Putin porque estaban seguros de que estaban ayudando a Ucrania no pudo creerlo. "Ahora ya vemos que las ciudades de Ucrania ya no existen, no hay gente a la que liberar".

Vitali vive y trabaja en Kiev y está en Sevilla por un tiempo breve para sustituir a un sacerdote enfermo. Lamenta que para reconstruir Ucrania hará falta mucho tiempo pero más para reconstruir las casas y los corazones de las personas.

Puedes volver a ver el emotivo encuentro entre un cura ucraniano y una mujer rusa con los que ha charlado Fran Rivera en Espejo Público a través de Atresplayer.