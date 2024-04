Emma Roig, de Vanity Fair: "El rey Carlos de Inglaterra es más valiente que su hijo"

Carlos III ha reaparecido junto a la reina Camila en el oficio religioso del Domingo de Pascua. El monarca, que sigue con su tratamiento contra el cáncer, trata de remontar la crisis de confianza que atraviesa la institución. Incluso saludó a los británicos que se acercaron a darle ánimos. Quien no acudió a la celebración fue el Príncipe Guillermo, que declinó acudir al servicio religioso para seguir acompañando a su mujer, a Kate Middleton, tras el anuncio de que también padece cáncer.

"Había mucha preocupación de infección y su primera aparición pública ha sido un éxito" relata Emma Roig, periodista de Vanity Fair al programa Espejo Público de Antena 3. "En la iglesia no se sentó cerca de sus familiares pero al salir se acercó a la gente que se había congregado y estrechó la mano sin guantes. Saludó a todo el mundo. Se le vio con buen espíritu. Se esta enfrentando a la enfermedad de forma diferente a su hijo, el príncipe Guillermo". Según Roig, el rey Carlos III dice que se siente frustrado y no quiere esperar a volver a incorporarse a sus labores públicas.

Portadas británicas

Vemos al Rey en todas las portadas de la prensa británica. En The Times destaca "la gran reaparición pública del rey". The Sun habla del retorno del rey. Incluso en el Daily Express asegura que el rey bromeó con que está poniendo todo de su parte para recuperarse. The Mirror habla de cómo ha dado una prueba de fuerza y el Daily Mail considera que los apretones de manos que dio son una señal de que está mejor.

Sobre las diferencias en la política de comunicación entre el rey Carlos III y su hijo el príncipe William nos dice Emma Roig: "Buckingham Palace representa al Rey y Camila en los 50 años que llevan juntos. Han pasado todo tipo de crisis y tienen un equipo del que se fían y son más valientes en cuanto a aproximarse a la opinión pública. El rey dijo en público que tenía cáncer. Guillermo está un poco traumatizado por la experiencia de su madre Lady Di. Probablemente sus asesores hubieran pretendido que ella saliera en público antes de lo que que lo hizo para frenar todas la teoría de la especulación. A pesar de que hizo un video espléndido y genuino, hablando como una persona auténtica. Aunque la gente prefiere seguir inventando teorías absurdas".

La vuelta del príncipe Harry

Según medios británicos el príncipe Harry debería ser extraditado si se demuestra que mintió en sus memorias para vender más libros. Para la periodista del Vanity Fair las cosas son más complicadas. "Cuando uno entra en EEUU para conseguir el visado se le pregunta si ha consumido drogas. El contestó que no pero en sus memorias dice que tomó cocaína, LSD, cannabis... El gobierno de Biden ha pedido una prórroga para entregar los documentos para no remover las aguas y que no acabe en su deportación pero Donald Trump no se calla nada y ya ha dicho que si el llega a ser presidente que no cuente Harry con su apoyo porque siente el daño que le hizo a su abuela, la reina Isabel II".

Resulta curioso para Roig que el príncipe Andrés que fue despojado de todos sus títulos reales por su madre por su presunta implicación con el pedófilo Epstein haya vuelto a la misa de Pascua "y sin embargo Harry ha sido rechazado a pesar de que su único crimen es ser muy indiscreto y sacar los trapos sucios de la familia real británica, lo que les ha hecho mucho daño".