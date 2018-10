El vídeo de Patricia Aguilar tras ser rescatada de la secta: "Cambié mi declaración porque tenía miedo, Steven es muy peligroso"

SU PADRE LA RESCATÓ DE UNA SECTA EN PERÚ

La joven española Patricia Aguilar, que fue rescatada por su padre de una secta en Perú, ha explicado por qué cambió su declaración. Cuenta que cuando las autoridades le rescataron de la selva todavía seguía bajo la influencia del falso gurú que le captó: Félix Steven Manrique. "Cuando me rescataron seguía manipulada, no es sencillo salir de ahí. Cambié mi declaración porque tenía miedo, Steven es muy peligroso". Patricia ha señalado que no concederá entrevistas a medios de comunicación audiovisuales porque ni se siente preparada para ello, ni sería bueno para su recuperación.