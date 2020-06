El timo del coronavirus en los talleres: Tarifas de hasta 100 euros por desinfectar el coche

El auge de los servicios de desinfección ha llegado a los talleres de automóviles. Numerosos consumidores denuncian estos días estar siendo víctimas de un abuso en su factura.

Al ir a recoger su vehículo después de haberle realizado alguna reparación se encuentran en su factura un plus que oscila entre los 35 y los 100 euros en concepto de desinfección por el covid-19.

Los responsables del taller se justifican advirtiendo que hay que limpiar el habitáculo para que los mecánicos no se contagien y volverlo a limpiar una vez que han trabajado los empleados para entregárselo al cliente desinfectado.

Esta tasa podría ser ilegal si en el taller no se advierte al cliente al recepcionar su coche, ya que el consumidor no tiene por qué pagar por un servicio que no ha demandado en ningún momento.

Otros talleres usan como reclamo que son capaces de eliminar el coronavirus cuando no está probado que haya una certificación oficial.

