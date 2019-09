Alfredo Hernández es el 'testigo clave' que habló con Blanca Fernández Ochoa antes de desaparecer. "El día uno de septiembre salió en la televisión que había desaparecido el día 24", explicaba Alfredo, señalando que fue entonces cuando le contó a la policía que la exesquiadora le dijo que se iba hacia La Peñota.

"Fue el día 23 cuando me encontré con ella y me contó que iba a La Peñota, pero yo no le di importancia", "el día 24 ya había vuelto supuestamente de esa ruta y luego debió de decidir que volvería", añadía en su testimonio.

Pero según Alfredo, una vez que avisó a los agentes, si que buscaron en el lugar señalado. "Mirar si que miraron, quizá insuficiente o se centraron en otras pistas que tenían", "hubo helicópteros pero dijeron que el terreno no lo permitía", concluía.