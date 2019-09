'Chabelita' ha generado mucha expectación con su primer single como cantante 'Ahora estoy mejor'. Se trata del primer tema de la carrera musical de la artista que ya ha tenido más de dos millones de visitas.

La hija de Isabel Pantoja inicia su carrera en la música bajo el seudónimo 'Isa P.", un nombre que cuenta que le puso su tío Agustín cuando era pequeña y que ha querido rescatar porque siempre le gustó.

En la presentación de la canción en una discoteca de Madrid aseguraba que se había sentido "rara" porque estaba acostumbrada a estar en el 'backstage'. Asegura que ha grabado el tema como una prueba y no sabe si seguirá en el mundo de la música.

Preguntada por las críticas que ha recibido s debut, uno de las más fuertes vino de parte del productor musical Alejandro Abad, no ha querido referirse a él y ha dicho que no conoce bien a esa persona. Visiblemente ofendido por el comentario, Abad, que visitaba el plató de 'Espejo Púlico' ha dicho que si la hija de 'la tonadillera' no le conoce es "porque es una ignorante".