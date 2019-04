El presidente de Cepyme: "La inseguridad política provoca que el empresario español esté retraído"

El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, reivindica que el círculo de empresarios lleva un año pidiendo que se forme Gobierno y rechazando terceras elecciones. "Empecemos a pensar en el bienestar sin estado en vez de en el estado del bienestar", destaca. Asegura que las pymes no invierten por la inestabilidad que provoca la falta de Gobierno.

La multa de Bruselas, la deuda de los fondos estructurales y los presupuestos de las Comunidades Autónomas son algunas de las partidas que empañan la seguridad del panorama político. Destaca que uno de los recortes más significativos se ha producido en materia de innnovación. Para Garamendi la cancelación de los viajes de los Reyes a Reino Unido, Inglaterra y Japón supone una pérdida de oportunidad para las empresas españolas.

"No sabemos si va a haber una reforma laboral o no, hay inseguridad que provoca que el empresario no sepa lo que tiene que hacer", destaca. Mantiene que aunque la banca sí quiere dar créditos a las empresas, "los empresarios se retraen porque no saben donde van a parar".