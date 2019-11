La noche del 16 de octubre, Marta Soria iba dirección Lleida con unos amigos de fiesta y a las 00:30 horas la atropellaron. Por esa carretera circulaban dos vehículos de alta gama, con matrícula rumana, y según ha contado Carlos, padre de la víctima, iban compitiendo entre ellos y adelantándose.

"Los conductores iban a una velocidad desorbitada, invadieron los tres carriles que había, y además no llevaban las luces del coche encendidas" contaba Carlos. Cuando uno de ellos atropelló a Marta, seguidamente se dio a la fuga, y hasta entonces no han dado con el.

Ahora la familia de Marta Soria, después de tres años a la espera de que se celebrara el juicio, quieren que el culpable que aún no han conseguido localizar sea condenado por homicidio doloso y no por homicidio imprudente, y que se le aplique la máxima pena."La pena mínima tendría que ser de 9 años no de cuatro" decía el padre de la fallecida.

Además, han contribuido a que haya una reforma legislativa en este tipo de casos y que la pena de los culpables sea más alta. "Para mi es un terrorista de la carretera y un enfermo de la velocidad. El código penal que tenemos es muy blando, tenemos que poner penas más duras" aseguraba Carlos.

