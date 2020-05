El padre de Diana Quer compara la fosa en la que murió su hija con la piscina de Pablo Iglesias e Irene Montero

Este martes se celebra la vista de apelación a la que no ha asistido Abuín por el protocolo de seguridad del covid-19 que, no estará físicamente el chicle por las medidas de seguridad por el covid-19.

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha acudido a los juzgados donde ha manifestado su deseo de que se haga justicia y el juez mantenga al chicle en prisión: "Diana no pudo decir de un modo más elocuente 'no es no' que pagando con su propia vida para que se cuestiona si la intencionalidad de este individuo era o no sexual, desde luego no era llevarla a misa", declaraba.

En las últimas horas Juan Carlos Quer ha publicado varios mensajes polémicos en su cuenta de Twitter sobre el crimen de su hija en los que hacía referencia a Pablo Iglesias y su mujer Irene Montero. En el primero de ellos comparaba la nave donde fue violada y asesinada Diana Quer con la mansión en la que vive la pareja de Unidas Podemos. Seguidamente definía el pozo donde apareció el cadáver de su hija como la última piscina en la que estuvo la joven y la comparaba con la piscina de la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero.

Los mensajes han generado una gran controversia en Twitter así como cientos de comentarios.

