El paciente milagro: Así despertó Julio tras 57 días ingresado en la UCI con coronavirus

Julio Lumbreras es el paciente de covid-19 que más tiempo ha estado ingresado. Lo mejor de todo es que si historia tiene un final feliz que su hijo Mario ha compartido con Espejo Público.

A Mario le parece que a su padre le ingresaron hace una eternidad. Cuenta que poco antes de que le intubaran le dejó con una retransmisión de un partido de fútbol y eso fue lo último que escuchó en 57 días. Julio, futbolero empedernido le preguntaba a su hijo al despertar cómo había quedado aquel partido sin saber, que la LIGA y el mundo se había parado por culpa del virus que también había dejado su vida en un paréntesis.

Su hija reconoce que los médicos les prepararon para lo peor. Su padre no mejoraba y en los intentos que tuvieron para despertarle empeoró muchísimo y los pulmones no le respondían. Cuenta que la primera palabra de su padre fue 'hola' y la segunda frase fue para preguntar donde estaba su esposa, extrañado que no estuviera a su lado en ese momento.

Señala Mario que a su padre aún le queda un largo camino por delante ya que tras 57 días intubado le cuesta hablar, tiene problemas de memoria y para caminar. Ahora su padre podrá recuperar todas sus facultades rodeado de los suyos ya que ha dado negativo en el test y ya no existe riesgo de contagio.

