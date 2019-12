Ya hay veredicto en el caso de la madre de Bilbao acusada de matar a su hija de 9 años. La mujer ha sido condenada por el jurado popular que la declara culpable de asesinato con agravante de parentesco y alevosía.

La hermana de la víctima fue la que encontró tumbadas en la cama a la madre y la hija y alerto del suceso. Tamara, actual pareja del padre de la joven fallecida, ha comentado en el programa: "Ella en ningún momento ha asumido su culpa e intentó inculpar a la pareja de su nieta".

Tamara asegura que, "no se sostiene nada de lo que ha dicho". Aún no se sabe si se le aplicará la prisión permanente revisable aunque tres partes lo piden, por un lado, la acusación particular por el padre de la victima, la acusación particular de Clara Campoamor y fiscalía.

Además, esta madre en el pasado utilizó a sus hijos para chantajear a sus parejas. Finalmente, Tamara ha manifestado que espera que se le aplique la pena de prisión permanente revisable.

