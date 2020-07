El juez Calatayud: "La actitud de los jóvenes ante el coronavirus es un problema de responsabilidad, conciencia y egoísmo"

El juez Emilio Calatayud ha valorado el comportamiento de algunos jóvenes que no respetan las medidas de seguridad y no toman precauciones para evitar los contagios de coronavirus. Considera que las aglomeraciones son “un problema de responsabilidad, conciencia y egoísmo”, y comenta que en Granada hay un gremio “antisistema” que no se pone la mascarilla “porque no les da la gana”.

Calatayud insiste en que las aglomeraciones son una “falta de responsabilidad” y señala que entre jóvenes existen una gran falta de información, puesto que, según dice, la mayoría no ve los telediarios y por ello algunos no saben quiénes son ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias.

Por otro lado, sobre los jóvenes que se examinan de la EBAU este lunes en doce comunidades autónomas, considera que no deben preocuparse porque “este año van a aprobar todos, otra cosa es que les dé la nota para la carrera”.

