El hombre secuestrado en Vallecas que consiguió escapar: "Me drogaron y cuando me desnudaron pensé que me violarían"

Pedro, la víctima del secuestro en Vallecas, pudo huir tras 36 horas de cautiverio. "No me preguntes cómo llegué ahí. Me secuestraron a punta de pistola y navaja en un paso de cebra de Vallecas". Una mujer y dos hombres se metieron en su coche y le dijeron que empezara a conducir hasta que llegaron a la Cañada.

Le llevaron a una vivienda y le desnudaron dejándolo durante 36 horas sin luz y cayéndole agua fría. Encontró una pala y con ella cavó por debajo de la puerta y pudo salir. Cuenta cómo encontró un pijama de mujer, se vistió y echo a correr descalzo unos cuatro o cinco kilómetros hasta llegar a una gasolinera.

En un primer momento pensó que alguien les había mandado para matarlo, aunque dice que no había motivos. "Me introducieron por vena algún tipo de droga y entré en un estado que no me podía valer por mi mismo. Cuando me desnudaron pensé que me violarían", afirma la víctima.

Ahora está en tratamiento psicológico y manifiesta que está en "estado de shock" y con ansiedad. "Miro hacia atrás con miedo por si viene alguien", asegura.

