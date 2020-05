El genetista Salvador Macip: "Pueden venir pandemias con virus mucho peores que este"

No cree Salvador Macip que este virus tenga manipulación genética pero lo que no está claro es cómo saltó del murciélago hasta los humanos. Piensa que la teoría de que venía de un mercado de Wuhan (China) es la más sólida pero sabe hay un laboratorio muy potente en la zona y se podía haber escapado de allí, aunque no hay ninguna prueba.

Advierte que es inevitable que haya rebrotes. "Lo estamos viendo en Asia", recuerda, pero lo importante es que sea leve y se pueda controlar, para ello apela a la colaboración ciudadana.

Sobre el pasaporte de inmunidad señala que aún no está claro cuánto dura esa inmunidad y que esa será la gran incógnita para abordar la cuestión de los curados.

