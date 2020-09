El episodio más duro de la vida de Carmen Lomana: "Un monstruo me quitó la oportunidad de ser madre"

Carmen Lomana cree que el Covid-19 ha sido inventado en un laboratorio, un "virus del que apenas sabemos nada y que es muy selectivo". "De repente un matrimonio que vive juntos y hace el amor uno se contagia y otro no. Eso te tiene descolocada", señala.

Confiesa que en su familia hay gente que se ha quedado sin trabajo por el impacto de la crisis. Y sobre la vacuna, confiesa que hoy por hoy no querría ponérsela después de escuchar las reacciones adversas que se están viendo en algunos ensayos clínicos.

Lomana ha querido dar su punto de vista sobre la situación actual de la corona. Considera que el rey emérito ha tenido malos asesores desde que se fue Sabino Fernández Campos y "ha empezado a hacer lo que le daba la gana".

Cree que a Felive VI le está tocando lidiar con unas circunstancias difíciles pero es un rey excepcional. Sobre la reina Letizia, cree que fue consciente de que se podía cargar que su hija fuera reina cuando tuvo un encontronazo con Sofía en Mallorca. Para Lomana eso marcó un antes y un después en la vida de doña Letizia: "Se dio cuenta de que es la madre de la futura reina de España".

Para Lomana el impacto de la crisis del coronavirus se ha notado tanto en el turismo como en la moda. "En el confimamiento nos dimos cuenta de que nos sobraba todo pero luego nos hemos lanzado otra vez a comprar. Mucha gente pedía un Rolex a sus joyeros de cabecera después del confinamiento para darse una satisfación", afirima.

Reconoce que "tiene más zapatos de un ciempiés". Ha revelado que siempre ha tenido complejo de pies grandes ya que calza un 41.

"Decidí que sería una mujer sin hijos pero no una amargada"

A Carmen Lomana la vida le ha dado mucho pero asegura que también le ha quitado. Cuenta que "un monstruo al que nunca perdonará le quitó las trompas en un embarazo extrauterino" y le arrebató la posibilidad de ser madre."Cuando me enteré me dijo que era una ignorante que para qué quería tener hijos. Luego viví un calvario de fecundaciones in vitro cuando estaban empezando. Pensé que sería una mujer sin hijos pero no una amargada. Cuando he conseguido salir de ese dolor ha sido otra dimensión. Podría ser 'coach' incluso", señala.

Puedes ver la entrevista completa a Carmen Lomana en Atresplayer.