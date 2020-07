El epidemiólogo Ismael Huerta: "Sabemos que las personas que pasan el coronavirus una vez no lo vuelven a pasar"

Ismael Huerta es jefe de epidemiología del Principado de Asturias, una comunidad que lleva 25 días libre de covid y no tiene ningún rebrote. No quiere echar las campanas al vuelo sobre estos buenos resultados porque cree que puede ocurrir algo en cualquier momento, aunque reconoce que "han tenido poca afectación en relación con otras zonas".

Señala que en estos meses de lucha contra el covid han podido determinar que las personas que han pasado una infección no pasan otra. Sobre los casos de personas que han pasado la enfermedad y ahora no tienen anticuerpos cree que puede ser porque los test no detecten a quienes presentan anticuerpos en baja cantidad.

Según el estudio de seroprevalencia la inmunidad de la población es el 5,2% y los sanitarios un 10%. Califica la inmunidad de muy baja y considera que la baja sensibilidad de los test es la causa de que no se reconozca más inmunidad.

Para el doctor, los buenos datos de Asturias han sido cuestión de suerte y de cumplir a rajatabla las recomendaciones. "Se ha hecho una identificación rápida de casos y contactos, igual que en cualquier otra comunidad autónoma", señalaba.

