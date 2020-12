El dolor de la madre de la joven asesinada en Alcorcón : "Por más que busco sentido no lo encuentro"

El crimen tuvo lugar en Alcorcón la noche del 25 de noviembre de 2018. Todo apunta a que Rocío, que estaba junto a su novio Mario y exnovio a la vez de Denisa, se entera que éste se sigue mandando mensajes con Denisa. Al parecer, Mario conduce hasta este lugar y es Rocío la que saca una navaja y acaba con la vida de la joven. Rocío es detenida días más tarde, Mario no.

Tras varias declaraciones en la que mutuamente se han inculpado, hay una confesión que da un giro al caso. Rocío ahora declara que fue Mario, su entonces novio, quien le llevó a cometer el crimen y que los mensajes amenazantes a Denisa los escribía directamente él.

Espejo Público ha hablado con Daniela, la madre la víctima. Dos años después del crimen no tiene palabras para describir el dolor que siente. Recuerda que le aconsejaba a su hija no salir pero aunque intenta buscarle el sentido no lo encuentra y más con el proceso judicial que tiene ante sus ojos. Le gustaría que alguien asumiera la responsabilidad de lo que ha ocurrido.

Cree que "la sociedad en la que vivimos es complicada y egoísta" y hay personas que buscan hacer daño. Nunca pensó que aunque la presunta asesina fuera violenta se llegaría al punto de una tragedia que llevó a cabo.

