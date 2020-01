María Teresa Campos 'perrea' al ritmo del reguetón con David Broncano

María Teresa Campos ha visitado 'La Resistencia' acompañada de sus dos nietas y ha dejado momentos muy divertidos como el baile que se han marcado ella y el presentador del programa, David Broncano.

En la entrevista, entre risas, la presentadora cantaba la conocidísima canción 'El Mundo' mientras mandaba algún que otro 'recado' a su expareja Bigote Arrocet (Edmundo).

Afirmó que ha sido una pesadilla la ruptura con el actor pero asegura haber despertado de esa pesadilla. También, comentó que no entiende la expresión que Edmundo decía en un mensaje, "no me humilles más".

María Teresa aprovechó para traer a 'La Resistencia' salchichón de Málaga y además, se dio un beso con uno de los integrantes del equipo.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.