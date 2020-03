El director del Hospital de IFEMA: "Mantenemos el aislamiento por coronavirus o esto va a ser una tragedia"

Nacho Abad ha entrevistado a Antonio Zapatero, el director del Hospital de campaña de IFEMA. En este momento hay 300 pacientes ingresados con coronavirus y según asegura seguirán creciendo y posiblemente este jueves les entreguen el pabellón 9. "Este fin de semana la idea es llegar a los 1.000 pacientes y el martes y miércoles que viene se prevé que llegaremos a 1.300, que es el objetivo que hemos planteado desde el primer momento", señala.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que habría cerca de unas 5000 camas a lo que Antonio Zapatero responde: "Hay que ir poco a poco, son pacientes que están enfermos y necesitan médicos, enfermeras...más vale ir despacio que hacerlo mal por ir rápido". Comenta que todo se está vinculando a través de la Consejería de Sanidad y han abierto con médicos de atención primaria "que han hecho un esfuerzo notabilísimo" y también, cuentan con médicos hospitalarios con experiencia en pacientes COVID.

En este momento ya se han dado 22 altas en este hospital y asegura que probablemente haya más. Para 1.300 pacientes señala que harían falta unos 400-450 médicos, además de enfermeras, auxiliares, técnicos... "Llegará un momento en los próximos días en el que el número de ingresos tendrá que ser menor que el número de altas, con lo cual IFEMA tiene que echar una mano en estos días que serán críticos", manifiesta.

Están trabajando con material de protección que les ha aportado el SUMA porque "si pretendemos que médicos, enfermeras...trabajen con pacientes COVID, si no los protegemos estamos cometiendo un gravísimo error y una injusticia, por ello, aquí en IFEMA vamos a insistir para que todos los que tengan contacto con estos pacientes estén bien equipados".

Tienen nueve equipos de UCI y ahora buscan personal, como anestesistas, aunque por ahora, apunta, los pacientes no están en estado grave, pero no descarta que pueda pasar. Antonio Zapatero ha querido dar un consejo a los médicos americanos y en general a todo el mundo: "O mantenemos el aislamiento o esto va a ser una tragedia, quédense en casa, porque si no este problema va a seguir avanzando". Finalmente, ha comentado que, a su parecer, "este país está demostrando que tiene capacidad para muchas cosas y es para quitarse el sombrero con todo lo que está haciendo".

