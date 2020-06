El cura que cuidaba enfermos de covid antes de morir: "Semidesnudos en una cama, necesitamos ser queridos"

Cuenta que aunque en esos últimos momentos los enfermos no podían hablar era él quién les susurraba al oído siendo consciente de que es el último sentido que se pierde.

Recuerda que en una ocasión cuando le dio la extremaunción a un enfermo que se encontraba inmóvil, vio cómo mientras escuchaba las palabras del evangelio le caía una lágrima. "Era un signo evidente de que escuchaba", señala emocionado.

Ha tenido que llamar a algunas viudas para darles la noticia de que sus maridos habían muerto. No tenía por qué hacerlo él, pero las llamó por la relación que había establecido con sus maridos.

Estas mujeres "agradecían mucho dentro de este drama que alguien les contara los últimos detalles de cómo vivió su familiar, qué hacían y las cosas qué decían". Uno de ellos, que no era creyente, incluso llegó a rezar y la viuda se lo agradeció al sacerdote aunque le reconoció que aún no podía llorar por no haber podido ver el cuerpo de su marido.

El sacerdote ha vivido las últimas horas de un personaje público muy conocido que no ha querido desvelar. Relata que después de enterarse de que había muerto uno de los pacientes al que él había acompañado se lo encontró en los periódicos. "Pensé que en la vida público no habría tenido mucha relación con esa persona, pero en la cama de un hospital, semidesnudo por esa fragilidad última cuando la muerte y la enfermedad nos amenaza volvemos al estado de infancia y a esa fragilidad original que está unida al deseo de ser queridos".

