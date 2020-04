"El coronavirus terminará cuando no haya más pacientes a los que infectar"

Pese a que en las últimas horas el Gobierno chino ha informado de que está probando 3 proyectos de vacunas en humanos, Portero considera que pasará mucho tiempo hasta que se pueda determinar si son o no seguras. Pone como ejemplo la investigación sobre la vacuna de la hepatitis C, que se produce por un virus que va mutando y no se ha podido determinar aún. "Aún hay muy pocas certezas, si el virus va a mutar o no o si las vacunas serán efectivas para todas las cepas de virus", señala.

Sobre tratamientos como el de la hidroxicloroquina que han vetado en Brasil porque produce arritmias, señala que responden a las distintas estrategias paliativas contra el virus. Una de las estrategias es "intentar parar la replicación del virus con fármacos antirretrovirales del VIH". Otra de las estrategias, apunta, es la de frenar los efectos secundarios que tiene el virus, para lo que se usan fármacos con efecto antinflamatorio.

Cree que es "probable" que una persona que ya ha superado el virus no contagie a los demás y además haya producido anticuerpos específicos. "Cuando el paciente no tiene síntomas es porque su sistema inmune está controlando la infección", destaca.

Cree, además, que el virus desaparecerá cuando no haya ningún ser vivo al que infectar. "Los virus no son seres vivos, son agentes subcelulares que necesitan parasitar células, en este caso del tracto respiratorio, para perdurar. Cuando no hay más pacientes a los que infectar el virus desaparece", señala.

