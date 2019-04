El asesino confeso de Pioz: "Si voy a la cárcel de España no me importa, tendré una celda para mí"

Antes y después de matar a sus tíos y primos Patrick Nogueira se mantuvo en contacto con su amigo Marvin Henriques Correia a través de Whatssapp. Marvin, desde Brasil, animó al joven a terminar con los crímenes y a matar a su tío cuando llegara a la casa.

Ahora las autoridades brasileñas han detenido a Marvin Henriques como cómplice del joven brasileño tras hallar las conversaciones sobre la masacre e incluso fotografías y vídeos de las víctimas.

En una de esas conversaciones Patrick confiesa a su amigo que no le ha dado "asco" ejecutar a sus familiares y se define como un enfermo. "Si voy a la cárcel de aquí no me importa, voy a estar en una celda solo para mi", sostiene el ya detenido.