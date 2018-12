El alegato del padre de Diana Quer por el crimen de Laura Luelmo: "Somos familias marcadas de por vida que llevamos una pena perpetua"

El padre de Diana Quer considera que "la prisión permanente revisable no es una pena inhumana, inhumanos son los individuos que cometen estos crímenes. El cumplimiento íntegro de la condena no garantiza que el reo no vuelva a delinquir".

Considera "indigno" que la vida de jóvenes asesinadas como su hija "sea objeto de un caladero de votos". "Cuatro padres nos hemos unido para que Ciudadanos cambie su posición y cuando me reuní con la ministra en septiembre iba acompañado de tres millones de firmas porque nuestros hijos no tienen ideología".

"La única pena perpetua es la que llevamos las familias de las jóvenes asesinadas"

Destaca que los crímenes machistas no son solo una estadística. "Se trata de familias marcadas de por vida y la única pena perpetua es la que llevamos nosotros". Su único partido político "es el sentido común". "Jamás me van a ver en una posición política. Sí podemos exigir al menos en este punto un pacto de Estado como se hizo con la violencia de género", solicita.

"De estar vigente en 1998 la prisión permanente revisable se podría haber evitado este caso"

Se refiere al presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobre su mensaje referido a la prisión permanente revisable. "Cuando el señor Sánchez manifestaba a los españole que la prisión permanente revisable vigente desde el año 2015 no evitó el asesinato de Laura a mi me viene al mente si los señores políticos creen que los ciudadanos españoles no tenemos neuronas. De estar vigente en el año 98 y de haber sido condenado este señor en vez de por asesinar a una abuelita si no por asesinar a un menor no hubiera salido en aplicación del tercer grado", asegura.