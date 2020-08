El abogado del dueño del hotel incendiado en Puerto Banús asegura que los encargados no pagaban al propietario y que el contrato venció en 2019

En el hotel Sisu Boutique en Puerto Banús, Marbella, este viernes se produjo un grave incendio donde las llamas provocaron una gran bola de fuego y el humo se podía ver a kilómetros de distancia. Al menos diez personas resultaron heridas, la mayoría intoxicadas por el humo o golpeadas por objetos que caían de las paredes y un hombre perdió la vida.

La Policía científica ha iniciado una inspección de este hotel para determinar cómo ocurrió el incendio. Además, en las últimas horas, han anunciado que se podría tratar de un hotel okupa, puesto que las personas que regentan el hotel lo deberían de haber abandonado, al no pagar durante los últimos 10 años.

Por su parte, Antonio Flores, el abogado del dueño del hotel, manifiesta que, por el momento, no tienen información sobre las causas del incendio, aunque señala que están abiertas "todas las hipótesis, desde un accidente, hasta un ajuste de cuentas". Indica que las personas que gestionaban el hotel no estaban pagando al legítimo propietario del inmueble y además, asegura que desde mayo del 2019 el contrato había vencido y no se había renovado porque "nunca pagaron un mes de alquiler".

"Hemos intentado por todos los medios que nos devuelvan el hotel porque en mayo de 2019 terminaba su contrato. Además, hace tres meses el juzgado les dijo que se tenían que marchar, por lo que el hotel se considera libre de okupantes", finaliza.

