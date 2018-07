El abogado de Laureano Oubiña: "A Oubiña se le ha puesto como un capo de la droga en 'Fariña' y sólo traficó con hachís"

EL 'NARCO', CONTRA LA SERIE

Manuel Álvarez de Mon, abogado de Laureano Oubiña, asegura que su cliente no se ve reflejado en la versión que se da sobre él en la serie 'Fariña'. "Nadie ha puesto ninguna querella ni demanda de la ley de enjuiciamiento civil contra Antena 3", ha aclarado el letrado. Sostiene que lo que quiere Oubiña es que se reconozca que ha habido una intromisión a su intimidad con la escena de sexo que protagoniza su personaje. Ha aclarado que el millón y medio de euros que pide Oubiña como indemnización será donado a la Fundación Francisco de Asís, que ayuda a rehabilitar a drogodependientes.