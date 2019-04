El abogado de la madre de Diana Quer: "Nuestra hipótesis es que alguien la tenía vigilada y la siguió aquella noche"

Pedro Víctor de Bernardo, abogado de Diana López. asegura que su defendida está pasando días difíciles. "Diana es un ser humano, es madre y está pasando por un calvario difícil de superar", sostiene.

Es consciente de que lo que hace único este caso es la ausencia de pruebas. Cree que podría haber personas que hubieran visto algún detalle más de lo que habrían contado a la Guardia Civil, pero no cree que a estas alturas de la investigación esa información pudiera ser determinante para el caso.

Señala que no están personados en la causa como acusación particular porque de momento no cabe ese supuesto.

El letrado mantiene que han surgido informaciones absolutamente falsas sobre la desaparición de Diana. "Algunos medios de comunicación han dado informaciones falaces como el decir que Diana se relacionaba con narcotraficantes", asegura.

El abogado tienen una hipótesis sobre cómo se desencadenó la retención. Cree que alguien siguió a Diana para saber el recorrido que hacía de vuelta a su casa de A Pobra (Galicia) y la noche de la desaparición la pilló sola en ese camino y aprovechó para raptarla sin dejar pistas.