A la espera de que se publique el dictamen de la Abogacía del Estado que ERC tendrá en cuenta para apoyar o no la investidura de Pedro Sánchez, el organismo ha publicado un comunicado en el que niega que haya "cualquier intento de injerencia o presión" sobre su pronunciamiento acerca de la inmunidad dictaminada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre Oriol Junqueras.

Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos y abogado del Estado, ha comentado: "Hay un error en esta información, no ha sido la Abogacía quien lo ha realizado, sino el sindicato de los abogados del Estado".

A su forma de ver, es un comunicado que dice que rechaza cualquier intento de injerencia y "no se pueden negar estas injerencias porque son públicas".

Bal acusa a ERC de "estar dando instrucciones" al Gobierno en funciones para que el escrito de alegaciones "vaya en un determinado sentido". En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está influyendo en el trabajo técnico de unos funcionarios que "no están para apoyar a un Gobierno, sino para defender los intereses generales de España".

Edmundo Bal cree que los abogados del Estado no pueden trabajar con libertad, ni con independencia técnica, aplicando únicamente la ley y el derecho, ya que si así fuera harían un escrito de alegaciones en un plazo breve y en el mismo sentido que lo ha hecho la Fiscalía.

"Me espero lo peor, me espero que la Abogacía del Estado apueste, como dicen los medios, por la excarcelación temporal de Oriol Junqueras para cumplimentar los requisitos administrativos de una condición de diputado europeo que no tiene" sentenciaba Bal.

También, ha comentado que desearía que este escrito se basara únicamente en la ley y el derecho. "El señor Junqueras actualmente no es eurodiputado y por lo tanto no necesita salir de la cárcel para cumplimentar ningún requisito administrativo. Debe como todos los españoles que se encuentran en prisión cumplir con su pena", finalizaba el diputado de Ciudadanos.

