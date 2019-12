Javier Toro, abogado y portavoz de la familia, ha estado en directo en el programa desde Fuengirola (Málaga), para explicar cómo sucedieron los hechos que finalmente acabaron con la vida de un padre y dos de sus hijos en una piscina de un hotel en Mijas (Málaga).

Explica que en el momento que ocurrió esta tragedia eran los únicos miembros que se encontraban en la piscina. La hermana mayor se encontraba jugando con su hermana y ésta última se resbaló y cayó al agua. Su otro hermano se tiró a la piscina para ayudarla y posteriormente su padre. "La hija mayor intentó recurrir al aro salvavidas pero cuando pudo alcanzarlo ya era muy tarde", aseguraba el abogado.

El equipo del complejo Club La Costa World ha informado de que la Guardia Civil ha llevado a cabo "una completa investigación de la que se extrae que la piscina cumple todos los requerimientos y normativa vigente", por lo que han autorizado la reapertura de la misma. También, la Guardia Civil ha informado de que las tres personas que se ahogaron no sabían nadar.

En cambio, existen contradicciones porque según comenta Toro, la madre y esposa de los fallecidos dijo en un comunicado que tanto su marido como su hijos sabían nadar. "No duró más de cinco minutos, fue muy rápido", decía el abogado.

En Andalucía, la regulación nacional en cuanto a si se necesita o no un socorrista determina que es necesario si excede los 200 metros cuadrados de lámina de agua. Ante esto, tendrán que hacer las comprobaciones pertinentes para resolver si era necesario o no. "Si hubiera habido un socorrista seguramente no estaríamos aquí, no hubiera pasado este suceso", afirma Javier Toro.

Finalmente, ha comentado que quieren poder acceder a las diligencias policiales y están a la espera de los informes realizados por los agentes.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.