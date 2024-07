El dueño del bar al que va la familia de Lamine Yamal: "Desde pequeño sabíamos Lamine que era diferente"

Después de vivir una emocionantísima semifinal de la Eurocopa, el nombre que aparece en todas las conversaciones es el del joven Lamine Yamal. Tan solo 16 años y nos ha regalado un gol que quedará para la historia. Por ello hoy hemos querido conocer un poco más de la suya, de su infancia y sus inicios. Hablamos con Carlos Serrano, dueño del bar al que suele acudir su familia en Mataró.

Carlos cuenta que mantiene una estrecha relación con Mounir, el padre de Lamine, "somos íntimos amigos, como hermanos". Desde que el jugador de la Selección tenía 5 años, Carlos le veía llegar con su pelota, de aquí para allá. Pero había algo especial en ese niño pegado a un balón: "desde que empezó a jugar en categorías inferiores, veíamos la progresión que tenía, sabíamos que aquello era algo diferente". No solo destaca su don para el deporte, sino su madurez y la avanzada capacidad de expresarse, mucho mayor a otros chicos de su edad. Al llegar a La Masía, además de jugar al fútbol, a estos niños prodigio les enseñan muchos valores, dice Carlos.

Un padre orgulloso

También nos habla de la familia de Yamal. Mounir, su padre, tiene tan solo 37 años. Tras el éxito de su hijo, el orgullo que siente es inmenso, "está en una nebulosa". Además, el joven Lamine estaba muy apegado a su abuela. Lo que está claro es que está llegando muy lejos gracias también al empeño y apoyo de su familia. Cuando Lamine era pequeño, Carlos nos cuenta que sus padres no tenían medios para asegurarle una educación. Así que Mounir fue a La Masía del FC Barcelona y les dijo que "si querían que el niño jugara con el Barça le tenían que dar una educación y pagarle unos estudios porque ellos no podían. Y hasta ahora", dice el dueño del bar.

La fotografía de Messi sosteniendo a un bebé: Lamine Yamal

Cuando Lamine Yamal tenía tan solo 5 meses, ya los astros se habían alineado. La viral fotografía de Lionel Messi bañando a Yamal de bebé ya ha causado una gran sensación. Es una de esas historias que solo ocurren una vez, cuando la suerte anticipó lo que iba a pasar 16 años más tarde. Se trataba de una foto de carácter solidario tomada por el fotógrafo Joan Monfort para un calendario del diario 'Sport' en 2008. Mounir y Sheila, los padres del jugador, decidieron apuntar a su hijo al sorteo de la iniciativa. Y así pasó, la casualidad puso al joven Lamine en los brazos de la estrella Leo Messi. Carlos nos cuenta que Mounir le enseñó aquella foto hace un año, y ahora que la ve el resto del mundo, es una estampa única.

¿Ha sufrido algún episodio racista?

"Yo no lo he visto en primera persona, pero lo sé". Carlos cuenta que sobre todo "cuando Lamine decidió jugar con la Selección Española en vez de con Marruecos, pudo haber algunos mensajes de odio por parte de ciudadanos marroquíes, lo sentían como una traición. Pero de gente de aquí seguramente también". Sin embargo, Carlos dice que para el padre de Yamal lo importante no son estos mensajes, sino verle feliz y "verle ganar".

El dúo icónico de la Eurocopa

Por último, Carlos nos asegura que Nico Williams y Yamal son grandes amigos: "están siempre en contacto aunque sean de equipos diferentes". ¿Serán estas jóvenes promesas el dúo decisivo de la final en la Eurocopa?